Jani daagt wekelijks vier fashionista's uit in gloednieuw seizoen 'Shopping Queens'

08 april 2018

17u10

Bron: VIJF 0 TV 'Shopping Queens' is terug en fashiongoeroe Jani Kazaltzis (39) heeft er alvast veel zin in. Elke week strijden vier fashionista’s om het felbegeerde kroontje van Shopping Queen.

Met een beperkt budget en een tijdspanne van drie uur, krijgen ze de opdracht om zichzelf te restylen volgens thema. De dames beoordelen elkaars outfit en ook Jani geeft opnieuw zijn ongezouten mening. En dat doet hij niet alleen. Zijn nieuwe partner in crime, Qozmo de Franse bulldog, houdt alles nauwlettend mee in de gaten.

Jong, rijk, luxueus en strijdvaardig. Zo kunnen we de dames uit de eerste aflevering wel omschrijven. Julia (17), Zoë (20), Babette (23) en Jill (28) kunnen de designermerken maar best van tafel vegen als ze deze opdracht willen winnen. Met een budget van amper 200 euro moeten deze queens een wulpse Bella-Donna-look shoppen. Ze rennen de winkelstraten van Leuven in om daarna het beste van zichzelf te geven op de catwalk. Vanop een veilige afstand kijkt Jani stiekem mee.

'Shopping Queens'vanaf dinsdag 10 april op VIJF, telkens van dinsdag t.e.m. vrijdag om 20u35