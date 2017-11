Jan Verheyen stelt 40 jaar na tv-serie nieuwe film foor: 'De Collega's 2.0' 40 jaar na de tv-serie krijgt de originele cast een gastrol in Jan Verheyens nieuwste film Redactie

06u00 2 Kristof Ghyselinck Voorstelling - Film - De Collega's Tuur De Weert - Rene Verreth - Nora Tilley - Jaak Van Assche - Ben Segers TV Philemon Persez, Jean De Pesser en de andere personages uit ‘De collega’s’ maken een comeback op het witte doek. Bijna alle acteurs uit de iconische tv-reeks krijgen van regisseur Jan Verheyen een gastrol in zijn nieuwste film ‘De Collega’s 2.0’. “Wat een geweldig compliment”, vinden die.

Een cast of een scenario heeft Verheyen nog niet, maar een groot geloof om er een kassuscces van te maken, absoluut wel. ‘De Collega’s 2.0 wordt pas eind volgend jaar in de bioscoop verwacht, maar in Mechelen werd alvast een teaser ingeblikt, die de volgende weken in de bioscopen te zien zal zijn. Als opwarmertje.

“Het idee voor deze film komt van Ben Segers”, zegt Jan Verheyen. “Hij is een enorme fan van de reeks, die 40 jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden. Toen hij het originele theaterstuk enkele jaren geleden hernam, ontdekte hij hoe de reeks en de personages nog steeds leven. Zo kreeg hij het idee voor deze film. Hij zal er ook in meespelen, maar is voorlopig de enige naam van de nieuwe cast, die nu al bekend is.”

Van originele tv-reeks werden destijds drie seizoenen gemaakt. In 1988 volgde nog de film ‘De Kollega’s maken de brug’. “Ik ga geen remake, maar een update maken”, gaat Verheyen verder. “Aangezien alle originele acteurs nu zeventigers of tachtigers zijn, moesten die wel vervangen worden. Maar ik heb alle nog in leven zijnde anciens een interessante gastrol in de film aangeboden. Als een hommage. Iedereen heeft toegezegd. Enkel voor Jacky Morel, die gangwachter Baconfoy speelde, zal dat jammer genoeg niet meer haalbaar zijn, wegens zijn ziekte.’

Jan Verheyen gaat ook extra hulde brengen aan Jomme Dockx. “Dat was het populaire personage van Manu Verreth, die enkele jaren geleden jammer genoeg overleed. Vlaanderen kent Jomme als de sympathieke, kleine man in de reeks. Hij sprak altijd enthousiast over zijn zoon, maar ‘onzen Adelbert’ was nooit te zien, op een glimp na in de film. Maar bij ons zal Adelbert wel nadrukkelijk aanwezig zijn.”

Een bom

Ben Segers is in de wolken met de reacties op zijn idee. “Ik ben opgegroeid met ‘De Collega’s’. Ik had alle afleveringen op video en heb die zo vaak afgespeeld, dat ik nu nog steeds scènes en dialogen probleemloos kan naspelen. Ik ben acteur geworden dankzij ‘De Collega’s’. Of beter: dankzij Jaak Van Assche. Toen ik hem Jean De Pesser zag spelen, heb ik tegen mijn ouders gezegd: ‘Dat wil ik later ook doen’. Enkele jaren geleden speelde ik het originele theaterstuk opnieuw en dat was een bom: zoveel bijval. Het succes dat we toen hadden, bleef al die jaren in mijn hoofd nazinderen. Ik wist dat ik daar meer mee moest doen. Gelukkig vond ik een filmproducent die ook van nostalgie houdt.”

Meer respect

René Verreth, Philemon Persez in de orginele reeks, vind het jammer dat zijn broer dit avontuur niet meer kan meemaken. “Manu zou, net als ik nu, zo trots en blij zijn! Het respect waarmee Jan Verheyen deze film wil maken, is zo’n warm compliment en het mooiste bewijs, dat we 40 jaar geleden toch een uniek spoor hebben nagelaten. Ik blijf de openbare omroep eeuwig dankbaar, dat we destijds de kans hebben kregen om deze tv-serie te maken. Maar het afvoeren van ‘De Collega’s’ beschouw ik nog steeds als de grootste vergissing ooit van de BRT. Ik vraag me nog altijd af wat de directie toen bezield heeft. Sommigen vonden ons te populair en daarom niet meer beantwoorden aan de opdracht van de BRT om opvoedende televisie te maken. Ik vind dat we net als ‘F.C. De Kampioenen’ meer dan 20 seizoenen hadden moeten meegaan. Vandaag zouden we met veel meer respect behandeld worden.”

Commercieel

Oud-gediende Jaak Van Assche deelt die mening. “Ik heb tientallen rollen gespeeld, maar veertigers spreken me vandaag nog altijd aan als Jean De Pesser. Die reeks maakte destijds echt indruk, want we haalden vlot 2,5 miljoen kijkers. De openbare omroep vond ons te commercieel en te weinig artistiek en verving ons daarom door ‘Het Pleintje’. Maar die opvolger kon ons succes nooit evenaren. Ik ben blij dat er nu toch een filmproducent is, die in dit verhaal gelooft. ‘De Collega’s’ blijft echt iets heel speciaals.”

Nora Tilley, die secretaresse Caroline vertolkte, zal ook graag van de partij zijn. “Ik wist niet dat er plannen waren voor deze film, dus toen Jan Verheyen mij belde met zijn voorstel om mee te doen, was ik compleet overdonderd. Dat ik zelfs een gastrol krijg, is helemaal een droom! Ik weet nog niet wat er van mij verlangd wordt, maar heb geen seconde getwijfeld en meteen toegezegd. Deze fun wil ik voor geen geld niet missen!”

Tuur De Weert, ook bekend als collega Gilbert Van Hie, deelt de euforie. “Ik ben zo blij dat er toch nog eens iets gebeurd met ‘De Collega’s’. Enkele jaren geleden moest ik met Jaak Van Assche een scène uit ‘De Collega’s‘ naspelen in ‘Tegen De Sterren Op’. De reacties die ik toen allemaal heb gekregen! Dat was echt niet normaal. Vandaar dat ik nu al voorspel, dat ‘De Collega’s 2.0’ gaat opvallen. En dat wij, de oud-strijders, ook mogen meedoen, is een grote eer. Bedankt, Jan!”