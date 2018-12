Jan Van Looveren verloor al bijna 20 kg: “Ik at 1.000 koffiekoeken per jaar” DBJ

12 december 2018

22u13 0 TV In ‘Over eten’ volgde Danira Boukhriss de eetgewoonten van Jan Van Looveren (50). De presentator leeft sinds kort veel gezonder en is door diëten en sporten bijna twintig kilogram afgevallen.

“Toen ik nog als bakker werkte, at ik per nacht drie koffiekoeken”, vertelt Jan Van Looveren aan Danira in ‘Over eten’. “Als je dat uitrekent zijn dat meer dan 1.000 koffiekoeken per jaar. Leg die maar eens op een stapel.”

Sinds enkele jaren leeft Jan veel gezonder. Hij eet gezonder en loopt ook marathons. De acteur weegt nu 103 kilogram en dat waren er een tijd geleden nog 122. “Ik zou het heel erg vinden om terug bijkomen”, zegt Jan in de reportage. “Het is écht niet leuk om een winkel binnen te stappen en te moeten vragen naar een XXXL, om dan vervolgens te horen dat ze die maat niet verkopen.”

Ook voor zijn kinderen wil Jan voor gezond eten zorgen. Opvallend is dat de kinderen van Jan liever rauwe groenten eten dan gekookte. Dat zou met de opvoeding kunnen te maken hebben. Sommige mensen mogen geen rauwe groenten eten omdat ze de vezels niet goed verteren. Door ze te koken, werken de vezels iets minder.