Jan Van Looveren is een ander mens sinds het overlijden van zijn zus: “Me druk maken in mensen die mijn kop niet kunnen zien, da’s voorbij” KV

10 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik hoef er geen tekening bij te maken: het is een wonde die snijdt”, zegt Jan Van Looveren (49) in Dag Allemaal over het overlijden van zijn zus. Maar die vreselijke tragedie heeft hem ook aan het denken gezet. Jan, terug op het scherm met ‘Op Weg Met Jan’, kiest nu voluit voor z’n geluk: “ Ik heb me voorgenomen om me alleen nog te amuseren in het leven!”

Aan de formule van ‘Op weg Met Jan’ heeft Jan Van Looveren niet gesleuteld. Net als in het eerste seizoen neemt hij zijn gasten mee op een uitdagende route. Geen glad geasfalteerde banen met goede straatverlichting, maar hobbelige bergpaden met rotsblokken of omgevallen bomen die de route nét iets moeilijker maken. En toch heeft Jan één in ’t oog springende wijziging doorgevoerd. De tv-maker trekt uitsluitend met vrouwen op pad.

En dat in tijden van #MeToo, waarin menig man op eieren loopt.

(lachje) Maar dit heeft wat mij betreft niets met #MeToo te maken. In het vorige seizoen had ik Assita Kanko mee, zij komt op voor vrouwenrechten. “Waarom maak je eens geen programma met énkel maar vrouwen?”, vroeg ze mij. En da’s in mijn hoofd blijven spelen. Ik vond ’t een terechte opmerking, want er worden nog altijd meer mannen op een podium geplaatst dan vrouwen. De VRT is mijn denkpiste gevolgd.

En jij blij.

Ja. (denkt na) Ik vond het vooral ook een uitdaging. Vorig seizoen heb ik gemerkt dat ik bij vrouwen nog altijd serieus uit mijn comfortzone moet treden. Sommigen vinden mij misschien wel een macho, ik kom ook vlot en joviaal over, maar ik wil niemand schofferen.

