Jan Van Eyken over emotioneel moment in ‘Twee tinten grijs’: “Ik kon geen vragen meer stellen” BDB

04 mei 2020

23u00

Bron: VRT 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Cameraman Pascal Braeckman (57) en Kreuners-gitarist Jan Van Eyken (65) gaan in hun nieuwe Eén-programma ‘Twee tinten grijs’ op zoek naar de leukste bezigheden tijdens je pensioen. Voor Jan is het de eerste keer dat hij voor een camera staat. En dat was toch wel even aanpassen, zo vertelde hij de talkshow ‘Vandaag’. “Op een bepaald moment had ik een gesprek met een vrouw en die begon te vertellen over het overlijden van haar echtgenoot. Ik was zo emotioneel dat ik geen vragen meer kon stellen. De regisseur heeft me op dat moment een schop onder m’n kont gegeven.”