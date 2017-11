Jan Smit presenteert Nederlandse 'Sorry voor alles' TDS

17u36 0 RV

Jan Smit gaat de Nederlandse versie presenteren van 'Sorry voor alles'. Dat kondigde hij zopas aan op zijn Instagramprofiel. "Kun je iemands leven overnemen zonder dat die persoon dat merkt? Ja, dat kan. Ik zeg 'Sorry voor alles', vanaf 11 november op NPO1!", schrijft Jan aan z'n volgers.

Bij ons in Vlaanderen was het programma met verborgen camera's al een grandioos succes. De reeks, die door Adriaan Van den Hoof aan elkaar werd gepraat, dingt dit jaar zelfs mee naar een heuse International Emmy Award.

In 'Sorry voor alles' wordt iemands leven in het grootste geheim, en buiten zijn of haar weten om, een maand lang in handen genomen door een team van televisiemakers. In de tv-studio worden de kandidaten later met alle beelden geconfronteerd.

Kun je iemands leven overnemen zonder dat die persoon dat merkt? Ja, dat kan. Ik zeg 'sorry voor alles', vanaf 11 november op NPO1! 1,269 Likes, 20 Comments - JAN SMIT (@jansmitcom) on Instagram: "Kun je iemands leven overnemen zonder dat die persoon dat merkt? Ja, dat kan. Ik zeg 'sorry voor..."