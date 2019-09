Jan Smit had een tijdje last van achtervolgingswaanzin: “Ik heb daar echt medicatie voor moeten nemen” TK

24 september 2019

Deze week verblijft de Nederlandse zanger Jan Smit op de Evanna voor 'Gert Late Night'. Vanavond kroop hij bij James Cooke in bed voor zijn 'Bedgeheimen'. De twee hadden het over stalkers, zijn achtervolgingswaanzin en de verleiding van alcohol.

Jan Smit is mateloos populair in Nederland, en dan vooral bij een vrouwelijk publiek. “Er waren periodes dat er 50 tot 100 mensen per dag aanbelden om met mij op de foto te kunnen. Er sloegen echt mensen hun tent op op het grasveldje naast ons huis, waar ze dan wachtten tot ik wakker werd.”

Op een bepaald moment werd het zelfs angstaanjagend. “We hebben vier jaar lang last gehad van een Duitse groepering. Die hebben meermaals onze banden lekgeprikt, belden mijn ouders en mijn oma op en bedreigden hen met de dood. Toen heb ik echt een tijdje achtervolgingswaanzin gehad.” De charmezanger nam daar zelfs even medicatie voor. “Om dat te onderdrukken. Soms was ik helemaal alleen thuis en kon ik het nog niet laten om om me heen kijken en te checken of er niemand anders was.”

Manager Jaap

Op jonge leeftijd bekend worden, dat brengt ook enkele gevaren met zich mee. “In de showbizz is er natuurlijk veel alcohol. Daar heb ik me wel een beetje in laten meeslepen toen ik 16 was. Gelukkig heeft mijn manager Jaap, een beetje mijn tweede vader, me op tijd teruggefloten.”

Hij heeft enorm veel te danken aan Jaap, die in 2015 overleed aan maagkanker. “Ik ben bij hem gebleven tot op het einde, toen hij echt wilde sterven. Ik hield zijn hand vast toen hij zijn laatste adem uitblies. Ik ben blij dat ik afscheid van hem heb kunnen nemen.” Als hij uitgezongen is, wil hij eigenlijk graag in Jaaps voetsporen treden. “Binnen een jaar of 10 wil ik zo zelf een nieuwe Jantje Smit begeleiden.”

Bankrekening

Daarnaast vertelde Jan ook over zijn rol als vader. “Ik doe mijn best, maar ik ben natuurlijk ook niet elke dag thuis voor hen. Ik ben heel veel weg.” Zoon Senn en dochter Emma zijn ook niet zo’n grote fan van de carrière van hun papa. “Ze zijn een keer komen kijken in Duitsland naar de schlagertoestanden. Vonden ze helemaal niet leuk. Emma viel gewoon in slaap halverwege.”

Over zijn financiën wil Smit niet zoveel kwijt. “Laat ons zeggen dat ik wel blij ben als ik ‘s ochtends naar mijn bankrekening kijk.”