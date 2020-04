Jan Smit getuigt over burn-out: “Ik was lichamelijk en mentaal helemaal kapot” BDB

15 april 2020

22u45

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zanger Jan Smit heeft een zware periode achter de rug. In het najaar van vorig jaar ging het licht volledig uit. “Ik vind een burn-out een vervelend woord”, vertelde hij in ‘Gert Late Night’. “Maar het klopt wel dat ik te veel hooi op m’n vork heb genomen. Ik was lichamelijk en mentaal helemaal kapot. Intussen gaat het weer beter. Al duurt het wel heel lang allemaal. Maar ze hebben me gewaarschuwd dat het 1 à 2 jaar kan duren vooraleer je mentaal weer helemaal de oude bent. Door de quarantaine kan ik gelukkig nu echt wel tijd nemen om tot rust te komen. Al vind ik het bijzonder jammer dat het Eurovisiesongfestival geannuleerd is. Ik zou de show mee presenteren, en het moest ergens m’n comeback worden. Gelukkig komt er op 16 mei nu wel een alternatieve show.”