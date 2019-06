Jan Peumans rijdt mee in 'De Columbus’: “Geen enkele aflevering gezien op voorhand” MVO

11 juni 2019

00u00

Bron: HBVL 0 TV 'De Columbus' rijdt vanavond voor de voorlaatste keer uit. Deze keer neemt Wim Lybaert Jan Peumans, tot voor kort voorzitter van het Vlaams Parlement, mee op sleeptouw. Het belooft een vrolijke reis te worden, waarin we de N-VA-politicus eens van een andere kant - en in badjas - zullen zien . "Ik heb me goed geamuseerd met hem", aldus Lybaert. "Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen zonder ook maar één keer over politiek te praten."

Peumans zelf had geen idee wat ‘De Columbus’ precies was. “Eerlijk? Ik had geen enkele aflevering gezien toen Wim het mij voorstelde. Ik heb Hilde Crevits gebeld. Ze zei: ‘Dat is echt iets voor u, je wordt er zen van, heel rustig. Je gaat dat heel fijn vinden’”, vertelt hij in Het Belang Van Limburg.

Hij is als een ander mens teruggekeerd, klinkt het. “De tongen komen los. Ik weet al niet meer waar ik allemaal over gepraat heb. Met het uiten van emoties heb ik het moeilijker, dat klopt. Dat komt doordat ik vanaf het vierde leerjaar tot het vijfde middelbaar op internaat ben geweest bij de Kruisheren in Maaseik. Daar was geen plaats voor emoties en ik heb daar in mijn jeugd niet mee leren omgaan.” Hij kon de stress als voorzitter van het Vlaams Parlement ook achter zich laten. “Nu hoefde ik voor niks te zorgen, het eten en de wijn waren altijd lekker. Toen ik terugkwam, was ik een ander mens.”