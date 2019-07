Jan Mulder vertraagd voor laatste VRT-uitzending SD

08 juli 2019

06u45 0 TV Het zat Jan Mulder (74) gisteren niet mee. De voetbalanalist had om 16.30 uur de WK-finale voor de vrouwen moeten bespreken op Canvas, maar werd opgehouden door de Tour-drukte in Brussel. Daardoor kwam hij te laat voor zijn laatste analyse voor de VRT, want de Nederlander maakt de overstap naar VTM.

Mee in de uitzending met Jan Mulder: Imke Courtois, die dus een tijdje alleen zat. Presentator Aster Nzeyimana hield de sfeer erin met een “Welkom Imke, je zit hier moederziel alleen", gevolgd door een verwijzing naar de overstap van Jan Mulder: “Het is niet dat we geen tweede analist kunnen betalen bij de VRT, Jan is te laat”.

Uiteindelijk kwam Mulder tien minuten te laat binnen. “Ik heb zelden zoiets meegemaakt”, klonk het. “Alles wijkt voor de Tour de France, maar ik toch niet.” Wanneer Nzeyimana hem erop wees dat het zijn laatste uitzending voor de VRT was, antwoordde hij: “Ja, misschien moet dat drama er wel een beetje bij.”