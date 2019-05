Jan Leyers over stilte: “Mijn moeder uitte haar gevoelens nooit in woorden. Die breidde daar truien van” SD

In bed met James Cooke vertelt Jan Leyers over hoe goed hij stil kan zijn, iets wat hij deelt met zijn moeder: “Mijn moeder uitte haar gevoelens nooit in woorden. Die breidde daar truien van", vertelt hij. Zelf schrijft hij dan muziek of boeken. Het is meteen ook de reden waarom het zo goed klikt met Paul Michiels. Maar wat Cooke eigenlijk echt wil weten: zijn Leyers en zijn vrouw na 37 jaar altijd monogaam gebleven?