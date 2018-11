Jan Kooijman lacht Karen Damen uit op Instagram: “Eens zien wie we morgen zullen viseren” KD

Bron: Instagram 0 TV De vorige aflevering van ‘Dancing With The Stars’ was er eentje waarbij de emoties hoog opliepen. Bij Karen Damen was er geen glimlach te bespeuren. Het ex-K3’tje voelt zich geviseerd door de jury. “Ik weet dat ik mij niet populair maak door zoiets te zeggen, maar zo komt het bij mij over”, zei ze. Jan Kooijman reageert nu met een steek op Instagram. “Eens zien wie we morgen zullen viseren.”

Karen eindigde vorige week als laatste bij ‘Dancing With The Stars’, maar werd door haar fans in de wedstrijd gehouden. Fabrizio moest de dansshow verlaten. De lage punten kwamen hard aan bij Karen. “Ik ben er echt niet goed van dat de jury ons maar 22 punten gaf”, klonk het. “Ik vind dat ze veel te streng zijn voor mij. Ik denk dat ze mij afrekenen op het feit dat ik showbizzervaring heb. Moest eender wie van de andere deelnemers mijn dans gedaan hebben, dan zou die persoon goede punten hebben gekregen en betere commentaar, daar ben ik van overtuigd.”

“Ik weet dat ik mezelf door dit te zeggen helemaal niet sympathiek maak, maar ’t is wel zo volgens mij”, vertelde ze nog. Of de jury haar daardoor echt minder sympathiek vindt, is niet geweten. Maar jurylid Jan Kooijman kan alvast om de aantijgingen lachen. Dat maakte hij duidelijk met z’n laatste post op Instagram, waar hij met een steek onder water reageerde. “Eens zien wie we morgen zullen viseren”, schrijft hij. Zijn volgers zien er de humor wel van in, maar of Karen zelf met het grapje kan lachen, moet nog blijken.