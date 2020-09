Jan Kooijman en SBS Belgium voor rechter wegens elektronische overlast, belaging en laster TDS

02 september 2020

18u32

Bron: BELGA 0 TV Mediabedrijf SBS - moederbedrijf van de commerciële zenders VIER en VIJF - en presentator Jan Kooijman (39) moeten zich op 28 oktober voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor belaging, elektronische overlast en laster. Bij de voorbereiding van het programma ‘Opgejaagd’ in 2016 zouden ze een voormalig dierenarts lastig gevallen hebben, hoewel de man herhaaldelijk zou aangegeven hebben dat hij niet aan het programma wilde meewerken.

Het programma ‘Opgejaagd’ op VIJF behandelde zaken van mensen, voornamelijk vrouwen, die het slachtoffer waren geworden van stalking of cyberstalking. Samen met een team van deskundigen zocht presentator Jan Kooijman de belagers op en confronteerde hen met de feiten die hen verweten werden.

Een van die beweerde belagers was toenmalig dierenarts N.S. uit Aalst Hoewel de man herhaaldelijk had aangegeven dat hij niet aan het programma wilde meewerken, zouden Kooijman en de cameraploeg van VIJF hem herhaaldelijk opgezocht hebben, zowel bij hem thuis als op restaurant. De man werd nooit herkenbaar in beeld gebracht, maar de gevel van zijn huis wel. N.S. diende daarom klacht in en in september 2018 verwees de Brusselse raadkamer SBS Belgium en Kooijman door naar de correctionele rechtbank.

“Mijn cliënt was niet veroordeeld voor belaging van zijn ex op het moment van de reportage”, reageerde N.S.’s advocaat toen. “De raadkamer zegt het ook zo duidelijk in zijn beslissing dat de zender duidelijk de kant kiest van de meest beledigende of meest mediatieke versie, zonder dat er onderzoek is gebeurd naar de waarheid.”

De zaak zou normaal gezien woensdag voor de rechtbank behandeld worden, maar werd meteen uitgesteld naar 28 oktober.

