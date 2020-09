Jan Jaap van der Wal veroordeelt oproep van Gers Pardoel tegen coronaregels: “Ik zou hem schrappen uit ‘The Voice Kids’” BDB

23 september 2020

23u08

Bron: Eén 0 TV Dat enkele bekende Nederlanders zoals Gers Pardoel (39) maandag op sociale media een oproep lanceerden om de coronamaatregelen in vraag te stellen, maakt landgenoot Jan Jaap van der Wal (40) kwaad. “Dit is crimineel”, klonk het scherp in de Eén-talkshow ‘Vandaag’.



Heel wat bekende Nederlanders keerden zich deze week tegen de ingevoerde coronaregels met de actie #ikdoenietmeermee. Eén van hen was rapper Gers Pardoel. “Ze plaatsen de maatregelen in een sfeer van complottheorieën. Dat vind ik crimineel en dat meen ik”, reageerde Jan Jaap van der Wal op de hetze.

De ‘Ideale Wereld’-presentator zou dan ook streng optreden. “Mocht ik de baas bij VTM zijn, dan zou Gers geen coach meer mogen zijn in het volgende seizoen van ‘The Voice Kids’. Hij werkt met kinderen en dan is zo’n oproep best heftig.”