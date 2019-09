Jan Jaap van der Wal krijgt twee nieuwe sidekicks in ‘De Ideale Wereld’ DBJ

04 september 2019

10u47 0 tv Dinsdag trapte Jan Jaap van der Wal het nieuwe seizoen van ‘De Ideale Wereld’ op gang. Dat deed hij met sidekick Lukas Lelie, maar de komende weken komen daar nog een twee nieuwe sidekicks bij.

Sarah Vandeursen en Bart Van Peer worden de nieuwe sidekicks van Jan Jaap van der Wal in ‘De Ideale Wereld’. De twee zijn geen onbekenden, want beiden werken ze al op de redactie van het satirische programma. Af en toe verschijnen ze ook in filmpjes.

Dinsdagavond ging het nieuwe seizoen van ‘De Ideale Wereld’ van start en daarin blijft alles bij het oude. Naast Vandeursen en Van Peer blijven ‘oude’ sidekicks Siska Schoeters, Stijn Van De Voorde en Lukas Lelie op post.