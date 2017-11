Jan Jaap van der Wal en Sam Gooris stelen de show: "Jij mag raden wie Knabbel is en wie Babbel"

De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 12

Mark Coenegracht

22u45 0 VIER - TV Water en vuur, Vlaanderen en Nederland, yin en yang, ultieme antipodes. Jan Jaap van der Wal en Sam Gooris dus. Goed voor spetterend vuurwerk in de twaalfde aflevering van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Sammeke voerde perfect uit wat de makers van de quiz hem hadden verteld. "Als ge iets te zeggen hebt, zegt ge het maar." En dus vuurde de Pfaff-schoonzoon mitraillette- gewijs Mechels getinte verhalen op de wereld af. J an Jaap maakte het al snel nog wat bonter met reacties als "Ik kan niet wachten op nieuwe verhalen van Sam Gooris" en "Jij mag raden wie Knabbel is en wie Babbel".

Wat de quiz betreft: Dalilla Hermans trok - in de finale weliswaar- alweer aan het langste eind. Al was het, naar eigen zeggen, met ‘de hakken over de sloot’. En was ze de hele aflevering misselijk. De productie had zelfs een ‘groen en een grijs emmertje’ klaar staan voor het geval dat… Bill Barberis won de aflevering, terwijl Heidi Van Tielen ondanks een beresterke filmpjesronde en finale bij het legertje verliezers na één beurt moest plaatsnemen.

Na een dozijn afleveringen zijn Goedele Wachters en Dalilla Hermans de enige kandidaten die hun ticket voor de finaleweken al op zak hebben. Vijf mannen en één vrouw werden bij hun allereerste deelname meteen weer naar huis gestuurd.

De leukste quotes

Heidi (over haar radiojob): ‘Ik sta elke ochtend om kwart na vier op. Dat is niet eens ochtend, da’s nacht. Om acht uur, half negen ga ik slapen’.

Jan Jaap (over het slaappatroon van Sam): ‘Als jij pas opstaat om 8 uur ’s avonds, is er een hele dag verlopen zonder Sam Gooris’.

Jan Jaap (over Sam): ‘We hebben elkaar gevonden. Het wordt alsmaar beter. Kerst wordt straks bij de Pfaffs. Mijn zus is grote fan van De Pfaffs. Ze is in haar leven fan geweest van maar twee dingen: The Kelly Family en De Pfaffs. Voor de rest gaat het goed met haar’.

Sam Gooris (onthult): ‘Erik, ik heb op negen verschillende scholen gezeten’. Waarop Jan Jaap: ‘Samen hebben we een half jaar kunstgeschiedenis gedaan’.

Jan Jaap (blijft zich ergeren): ‘We moeten Sam zo dadelijk in de oven steken’. Wat later: ‘We gaan hem in de herfst in de oven steken en in de lente komt er een drukke narcis uit’. En nog: ‘Ik ben zeker wakker. Ik kan niet wachten op nieuwe verhalen van Sam Gooris’.

Erik Van Looy (over Tadzjikistan): ‘Geweldig. Da’s zo’n vraag die we erin steken omdat ze alle drie gaan sukkelen en dan komt er wat humor uit’.

Erik (op de vraag of Sam en Jan Jaap op Knabbel en Babbel lijken): ‘Vind ik wel’. Waarop Jan Jaap: ‘Dan mag jij raden wie Knabbel is en wie Babbel’.

Erik (na slechte antwoorden in Open deur): ‘Ik zou kunnen zeggen dat er fantastisch is gespeeld, maar dan zou ik liegen’.

Hilarische momenten

Sam Gooris heeft zijn huiswerk als jurylid blijkbaar heel goed gemaakt en heeft het over kandidaat Dalida. Waarop Jan Jaap: ‘Sam Gooris bepaalt hoe wie heet’.

Sam (over studenten): ‘Ik heb gezworen nooit meer op te treden voor studenten. Dat zijn varkens. Ik heb daar stoten mee meegemaakt. In Limburg, de laatste honderd dagen..’. Jan Jaap onderbreekt de monoloog van Sam: ‘Sam, we hoeven niet allemaal om half zes te gaan slapen’. Maar, Sam blijft doorzagen, waarop Jan Jaap: ‘Kan de tweede groene emmer…’.

Sam Gooris (over zijn dierentuin): ‘Ja, ik slaap met een tijger, wees maar gerust. En verder hebben we een chihuahua, ons djuzie, en een kat. Shania en Kenji en mijn vrouwke mogen die aaien. Ik mag daar niet aankomen. Die blaast en valt me aan. Dat beest heeft het niet voor mij’. Waarop Jan Jaap: ‘Ja, gelukkig…’.