Jan Jaap van der Wal bekent: "Ik ging enkele weken geleden stiekem naar de kapper"

11 mei 2020

23u17

Bron: Eén 0

In Nederland mag sinds vandaag nog nét iets meer dan in België. Kappers mochten daar bijvoorbeeld al sinds deze nacht opnieuw beginnen knippen. Jan Jaap van der Wal biechtte in de Eén-talkshow ‘Vandaag' echter op dat hij niet heeft gewacht op het legale moment. “Ik ben een paar weken geleden stiekem naar de kapper gegaan”, verklapte hij. “Ik heb wel afstand gehouden en hij heeft een hele lange schaar gebruikt, een hegschaar. (lacht) Ik droeg ook een mondmasker.”