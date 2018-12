Jan en Romina uit ‘Boer zkt Vrouw’ zijn tijdelijk dakloos: “Zijn huis is onbewoonbaar na een zware storm” TK

21 december 2018

08u40 0 TV Romina, de gelukkige dame die in ‘Boer zkt Vrouw’ boer Jan aan de haak sloeg, is momenteel bij hem op bezoek in Australië. Dat loopt echter niet helemaal van een leien dakje, vertelde ze vanmorgen in de ochtendshow van Qmusic. “Jans huis is gedeeltelijk weggeblazen tijdens een storm.”

“We zijn zelf nog even aan het bekomen van alles, want er is hier vandaag een grote storm gepasseerd”, aldus de West-Vlaamse vanochtend. “Er waren windstoten van 160 kilometer per uur. We waren gisteren iets gaan drinken in het dorpje en daar was er ook wel wat storm, maar nog niet overdreven. Toen we naar huis reden - dat duurt ongeveer drie kwartier - zagen we vrachtwagens die omver gevallen waren, elektriciteitspalen die naar beneden waren gevallen, bomen, huizen, ... Toen we de oprit opreden, zagen we dat het dak van Jans huis volledig weg was. Ook de veranda en het linkse gedeelte van het huis was weg. Het is onbewoonbaar, dus we verblijven voorlopig in het huis van Jans huisbaas.”

Verder gaat alles gelukkig goed tussen het koppel: “Alles gaat goed tussen ons. We zijn tevreden dat we samen zijn. We hadden toen ik in België was ook dagelijks contact. We belden zeker elke dag een uur of twee, dus we waren echt blij toen we elkaar terugzagen in de luchthaven”, klonk het. “Jan zijn ouders zijn ook in Australië en zijn op weg naar hier om samen Kerstmis te vieren. Ik kijk daar wel naar uit.”