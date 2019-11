Jan en Romina uit ‘Boer zkt Vrouw' vertellen over hun toekomstplannen MVO

29 november 2019

09u30

Bron: VTM 0 TV Jan en Romina vormen samen één van de ondertussen vele succesverhalen uit ‘Boer zkt Vrouw’. Trouwen staat volgens hen echter nog niet op de planning. “Alles is al zo snel gegaan”, aldus Jan in ‘Wat Een Dag’. “Vanaf nu gaan we het wat rustiger aan doen.”

“Ik ga de vraag aan Jan niet stellen”, meent Romina, die hem daarop wel erg veelzeggend aankijkt.

Sam Gooris, die ook te gast was in het programma, gaf hen wat advies. “Niet te lang twijfelen”, zegt hij. “Als je voelt dat het de liefde van je leven is, moet je ervoor gaan. Kelly (Pfaff, nvdr) en ik waren samen in mei, en in juni heb ik haar al ten huwelijk gevraagd. Dit jaar in december zijn we twintig jaar getrouwd.”

Ook kinderen zien Jan en Romina voorlopig niet zitten. “Eerst het kot en dan pas de varkens, zei mijn vader altijd”, grapt Jan.