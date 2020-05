Jan en Romina uit ‘Boer zkt Vrouw’ kwamen in aanraking met corona: “Drie weken in quarantaine”

Showbizz

Het coronavirus heeft ondertussen de hele wereld bereikt. Overal werden mensen opgeroepen om binnen te blijven, en dat was ook voor

Romina Paret, (29) die in ‘ Boer zkt Vrouw ’ de liefde vond bij boer Jan in Australië, niet anders. Al heeft de coronaperiode uiteindelijk toch niet zo veel veranderd, zegt ze in weekblad TV Familie.