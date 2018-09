Jan Decleir niet blij met communicatie over nieuwe Sint: persbericht bereikte hem veel te laat TK

Bron: HBVL 11 TV Op 24 oktober verschijnt 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten' in de bioscoop. Het is de laatste film waarin Jan Decleir in de huid van de goedheiligman kruipt, want Ketnet heeft aangekondigd dat de Sint er anders zal uitzien in de nieuwe reeks van 'Dag Sinterklaas', die volgend jaar op het scherm komt. Al verliep de communicatie daarover niet optimaal, vertelt Decleir.

Na 25 jaar zit de rol erop voor Decleir; hij zal zijn staf overdragen aan iemand die veel wegheeft van Wim Opbrouck. Hij heeft zich daarbij neergelegd: "Ik ben de Sint niet, dus als Ketnet iets nieuws wil maken rond Sinterklaas, dan moet ik me daarbij neerleggen", vertelt hij in Het Belang Van Limburg. Hij vertelt wel dat het nieuws werd uitgestuurd op een erg ongelukkig moment. "Ik betreur wel dat ik het van anderen heb moeten vernemen net toen we bezig waren met de opnamen van de film ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’."

Ketnet geeft toe dat de communicatie ietwat ongelukkig gebeurde. "Jan Decleir was al geruime tijd op de hoogte van die beslissing, heeft er vrede mee en was ingelicht dat het nieuws van de tv-reeks en de wissel bekend zou worden gemaakt. Alleen is de timing van die bekendmaking niet ideaal verlopen. Dat gebeurde toen de financiële steun voor de reeks rond was, tijdens de opnames van de film. We snappen dat dit voor de betrokken acteurs niet ideaal was, en willen ons daar graag voor verontschuldigen." De VRT beseft bovendien dat het om een moeilijk onderwerp gaat. "We begrijpen dat deze wissel voor velen een beetje het einde van een tijdperk is, ook voor ons."