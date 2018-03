Jan (68) en Mieke (67) zijn al vijf maanden dolgelukkig dankzij ‘Hotel Römantiek’: "Wij hebben de hoofdprijs van het programma gewonnen!" Jolien Boeckx

06u00 0 TV Cupido heeft zijn pijlen raak geschoten in ‘Hotel Römantiek’. Vijf maanden na het programma zijn Jan (68) en Mieke (67) nog altijd een koppel. “Als hij naar mij komt, zet ik de muziek harder en begin ik te zingen”, zegt zij. “En ik rij al zingend naar haar. Zò gelukkig zijn we.”

Het kersverse koppel is pas terug van een weekje Egypte en doet niets anders dan stralen. “We zijn gelukkig hé. We kunnen en willen dat niet verstoppen”, glimlachen ze verliefd. "Op reis heb ik haar verrast met een diner bij kaarslicht op het strand. Twee witte stoeltjes, met onze voeten in het zand", vertelt Jan trots. "Dat was zàlig. Zo lief dat hij dat speciaal voor mij georganiseerd heeft", glundert Mieke. Wat kan de liefde toch schoon zijn. Sinds 2013 waren Jan en Mieke alleen na een huwelijk van 40 en 41 jaar. Ze verloren hun partner allebei aan kanker. “We hebben heel wat raakvlakken en dat schept een band. Wij moeten ons ook niet schuldig voelen om over het verleden te praten, dat kan gewoon.”

Toeval bestaat niet.

Jan: Nee, daar geloven wij ook niet in. Dit moest gewoon zo zijn. Als ik op de eerste dag in ‘Hotel Römantiek’ die bos bloemen niet aan Mieke had gegeven, zaten wij hier nu niet. Ik moest kiezen tussen dertien vrouwen en ik ging recht op haar af. Dat was zò speciaal. Precies of de wereld even stil stond en wij in een luchtbel zaten.

Mieke: Je kan dat moment inderdaad niet beschrijven. We dachten even niet aan de rest en begonnen gewoon met elkaar te praten (glundert). Ik vind dat nog altijd een van de mooiste momenten tijdens het programma.

Jan: En al de rest is geschiedenis (lacht).

Hoe zien jullie de toekomst? Denken jullie aan samenwonen?

Mieke: Voorlopig blijf ik gewoon in Kasterlee wonen, boven de horecazaak van mijn zoon waarin ik achter de schermen ook meehelp. Jan blijft in zijn huis in Borsbeek wonen.

Jan: We plannen niet echt op voorhand. Wat moet komen, zal wel komen. We genieten gewoon van wat wij samen hebben nu. We spreken wekelijks een paar keer af.

Mieke: En als we een paar dagen niet kunnen afspreken, missen we elkaar al (lacht).

Hoe gelukkig zijn jullie?

Mieke: Als Jan komt, ben ik altijd op voorhand kei blij. Ik haal bloemen in huis, zet de muziek wat luider en dan heb ik goesting om te zingen (lacht).

Jan: En ik rij al zingend naar Mieke (lacht).

Mieke: Voilà, dat zegt dus meer dan genoeg, hé (glundert).

Niet alleen voor Jan en Mieke kende 'Hotel Römantiek' een gelukkige afloop. Ook Marc en Maria groeiden na het programma naar elkaar toe en zijn ondertussen een maand samen. En Freddy, die vond buiten het programma zijn liefde bij Filomena én vroeg haar meteen ten huwelijk.