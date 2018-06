Jammer maar helaas: tattoo van Sophie Turner blijkt géén spoiler MVO

22 juni 2018

12u05 0 TV 'Game of Thrones'-actrice Sophie Turner beweert dat haar nieuwe tattoo in het thema van de show geen spoiler is, zo vertelde ze in 'The Late Late Show' aan James Corden.

"Je mag hem best zien", vertelt ze terwijl ze haar mouw opstroopt. "Het is een 'direwolf' met het bijschrift 'the pack survives'. Mensen denken dat ik daarmee het einde van de serie verklap, maar daar heeft het niets mee te maken."

Waarom ze dan wel voor dat ontwerp koos? "Het is een beroemde quote uit de serie, en het is een motto waar ik graag naar leef."

Toen Corden haar vroeg om dan toch maar het einde van 'Game of Thrones' te verklappen, beet ze echter niet toe. "Ik zal het tegen dan op mijn voorhoofd laten tatoeëren", grapt ze.