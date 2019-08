Jammer maar helaas, Disney+ zal in tegenstelling tot Netflix niét gedeeld kunnen worden met vrienden: “Dat is piraterij” MVO

22 augustus 2019

10u45 16 TV Vele gebruikers verdelen hun Netflix-kosten onder meerdere huishoudens. Vooral Millennials zouden er geen probleem mee hebben om hun login-gegevens met vrienden te delen, en zo op hun abonnement te besparen. Fijn voor hen, maar voor de bedrijven waar ze klant zijn een grote bron van verlies. De nieuwe streamingdienst Disney+ steekt daar een stokje voor.

Voor 13,99 euro per maand kan je op vier schermen tegelijkertijd naar Netflix kijken. Hoewel de zender de bedoeling had om daarmee op huishoudens van vier personen te mikken (ouders en kinderen), worden de kosten vaak verdeeld onder vier verschillende gezinnen. Zo kijken ze elk voor amper 3,50 euro per maand. Een habbekrats voor alle films en series die je er kan bekijken. Uit onderzoek blijkt dat 26% van alle Millennials van dat achterpoortje gebruik maakt. Op zich lijkt het heel onschuldig, maar het scheelt miljarden dollars aan inkomsten voor de zender.

Piraterij

Disney+ is niet van plan om zich daaraan te laten vangen. “Het delen van paswoorden wordt te duur om te negeren”, klinkt het. The Walt Disney Company is in de VS gaan samenwerken met Charter Communications, het op één na grootste kabelbedrijf, om iets te doen aan piraterij. “De bedrijven zijn op zoek naar regels en technieken om het delen van paswoorden onmogelijk te maken. Ze willen het laten erkennen als een strafbaar feit - het blijft immers een vorm van piraterij - en er idealiter ook boetes aan vasthangen.”

Locatie

Hoe ze dat precies gaan doen, geven ze nog niet prijs. Wél is geweten dat er voldoende technologie beschikbaar is om precies te weten waar en wanneer klanten inloggen op hun streaming-accounts. Net zoals bij het opsporen van een gestolen bankkaart, kan het bedrijf achterhalen wanneer er ‘verdachte’ activiteit is: zoals iemand die kijkt in Antwerpen en iemand die kijkt in Brussel, op hetzelfde tijdstip en hetzelfde account. Daar zit echter een probleempje aan verbonden, want als je kinderen thuis aan het kijken zijn in Antwerpen, en jij op je smartphone tijdens je werk in Brussel, is dat perfect volgens de regels. Het probleem voor de zenders is: hoe dokteren ze uit wie er wél vals speelt? “Daarover kunnen we momenteel nog geen details vrijgeven,” klinkt het. Vrij vertaald naar: ‘Dat weten we eigenlijk nog niet’.

Nooit doorgevoerd

Netflix, Amazon en Hulu maken immers al gebruik van diezelfde opsporingstechniek, maar het gebeurt zelden dat gebruikers écht uit een account worden gegooid. Hoewel het waarschijnlijk is dat Disney+ deze techniek ook zal gebruiken als onderdeel van hun nieuwe systeem, zullen ze nog wat extra hun best moeten doen om het delen van wachtwoorden wel degelijk tegen te gaan. Het bedrijf belooft om spoedig meer informatie over hun abonnementen en de bijhorende voorwaarden vrij te geven.