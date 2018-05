Jammer maar helaas, deze populaire series krijgen geen volgend seizoen MVO

19u53 6 TV De Amerikaanse zender The CW maakte onlangs bekend welke series géén vervolg meer zullen krijgen na volgend jaar, en daar waren heel wat verrassende keuzes bij. Zo beginnen publieksfavorieten 'Jane The Virgin', 'Crazy Ex Girlfriend' en 'iZombie' aan hun laatste seizoen.

Daarmee krijgen de reeksen al één groot privilege dat vele andere series dit jaar niet gegund was: de kans om hun verhaal af te maken in één laatste ronde.

'Jane The Virgin', een vertederende komedie in telenovelle-stijl, rondt af op het vijfde seizoen, dat in de herfst van 2018 zal starten en in het voorjaar van 2019 zal eindigen.

In diezelfde periode valt ook het doek over 'Crazy Ex Girlfriend', een romantische komedie die 3 seizoenen duurde. Daarnaast verdwijnt 'iZombie', na de vijfde jaargang. De reeks verhaalt over een jonge lijkschouwer die in een zombie verandert en herinneringen van overledenen kan oproepen als ze hun hersenen eet. Op die manier helpt ze de politie om hun moorden op te lossen.

Populaire series van The CW die het wél tot een vervolg schopten zijn onder andere 'Supergirl' (seizoen 4), 'Arrow' (seizoen 7), 'Supernatural' (seizoen 14) en 'The 100' (seizoen 6). De zender pakt dit jaar ook uit met een reboot van de paranormale serie 'Charmed'.