Jammer maar helaas: corona zorgt niet voor vervroegde release van Disney+ in België MVO

23 maart 2020

18u11 0 TV Het coronatijdperk doet ons meer dan ooit films en series streamen, maar toch komt er geen vervroegde release van Disney+ in ons land. Dat bevestigde Disney België aan deze krant. Hoewel de nieuwe streamingdienst, die al wél beschikbaar is in Nederland, de ene na de andere prent vervroegd op het platform zet, moeten wij nog even op onze honger zitten.

Disney kondigde de voorbije weken aan dat verschillende films, zoals het langverwachte ‘Frozen 2' en de nieuwste Pixar-prent, ‘Onward’, vroeger dan gepland op het platform zouden verschijnen. Dit omdat hun geplande bioscoopreleases of speeldagen in het gedrang kwamen door het coronavirus. Het nieuws kwam er tot grote vreugde van vele fans die zich thuis zitten te vervelen, maar het veroorzaakte ook onzekerheid in de Europese landen waar Disney+ op dit moment nog niet beschikbaar is. “Betekent dat dat Disney+ ook sneller gelanceerd zal worden in de overige landen?”, klonk het hoopvol op sociale media.

Het zou een profijtelijke zet kunnen zijn geweest, gezien streamingdiensten het op dit moment beter doen dan ooit. Maar helaas voor wie zich zo snel mogelijk een weg door de Disney-catalogus wil bingewatchen zal dat nog niet voor de komende weken zijn. Disney Benelux bevestigt dat de lancering van Disney+ in ons land nog steeds gepland staat voor deze zomer, en niet eerder.

Disney+ lanceerde het platform midden november 2019 in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. In 24 uur tijd stond de teller al op 10 miljoen abonnees. De lancering in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland kwam er al op 24 maart. Zij kunnen dus wel meegenieten van de nieuwe films.

Een exacte releasedatum voor ons land is nog niet bekend.

Uitgesteld in India

In India hebben ze echter nog meer pech, want dat is de release van Disney+ voor onbepaalde tijd uitgesteld. De streamingdienst is daar gekoppeld met een ander populair platform, Hotstar. Op 29 maart zou Disney+ er lanceren, tegelijk met de grootste kijkcijfertrekker van het land: de Indian Premier League, een cricket-toernooi. Maar gezien dat is uitgesteld vanwege het coronavirus, kijkt ook Disney de kat uit de boom tot er wél weer sportwedstrijden mogen doorgaan die ze vervolgens kunnen uitzenden.

Internet overbelast

Dat Disney+ nog niet meteen lanceert in alle overige landen is misschien maar goed ook. Door de coronacrisis zitten vele miljoenen mensen thuis. Door de gigantische stroom aan mensen die de hele dag zit te internetten, worden streamingwebsites zoals YouTube en Netflix flink belast. Om overbelasting van het internet te voorkomen, verlaagt YouTube nu dus de streamingkwaliteit. Ook de beeldkwaliteit van Netflix gaat de komende dertig dagen omlaag in Europa. Dat werd vorige donderdag bekendgemaakt, na een voorstel van de Europese Commissie in Brussel. Dan toch geen ideaal moment om er nog eens een prominente streamingdienst tegenaan te gooien, zo blijkt.