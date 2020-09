James Corden schept duidelijkheid: “Ik ga Ellen DeGeneres niet vervangen” BDB

24 september 2020

19u33

Bron: ANP 0 TV “De geruchten kloppen niet.” Talkshowpresentator James Corden (42) ontkende woensdagavond stellig dat hij het programma van z’n collega Ellen DeGeneres (62) zou overnemen. “Geen idee waar dit vandaan komt.”

Sinds DeGeneres onder vuur ligt nadat oud-werknemers getuigden over een slecht werkklimaat achter de schermen van haar talkshow, ontstonden geruchten over mogelijke vervangers. Daarbij viel ook de naam van James Corden, die momenteel The Late Late Show presenteert.

“Ik heb werkelijk geen idee waar dat vandaan komt”, zei James woensdagavond in z'n programma. “Ik denk dat iemand ergens een gerucht heeft verspreid en iemand anders daarop gedoken is.”

James ziet het naar eigen zeggen ook helemaal niet zitten om de plek van Ellen in te nemen. "Ik denk dat het heel gek zou zijn om het werk van iemand in te pikken die het juist 18 jaar lang zo goed heeft gedaan."

