James Corden en Ariana Grande scoren hit met briljante "remake" van 'Titanic' MVO

14 augustus 2018

20u58 0 TV De Britse talkshowhost James Corden gaat opnieuw viral. Dit keer niet met een van zijn befaamde 'Carpool Karaoke'-afleveringen maar met een hysterische musicalversie van de film 'Titanic'. Het gaat om een sketch die hij opnam met zangeres Ariana Grande voor zijn programma 'The Late Late Show'.

In de ruim vijf minuten durende video zingen James en Ariana stukjes uit diverse tracks uit de popgeschiedenis die passen in het verhaal van 'Jack' en 'Rose' uit de monsterhit 'Titanic' uit 1997. Zo wordt 'Learn To Fly' van de Foo Fighters ingezet bij de iconische scène op het voorsteven van het schip en zingt het duo 'Bye Bye Bye' van *NSYNC kort voordat Jack verdrinkt. Ook komen er liedjes van Ed Sheeran, One Direction, Lady Gaga, Nelly, Vanilla Ice en Rick Astley langs.

Het duo sluit af met een geslaagde cover van Céline Dions 'My Heart Will Go On'. De beelden zijn op YouTube ruim 380.000 keer bekeken.