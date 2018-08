James Corden doet boekje open over wispelturige Kanye West: "Hij kostte mijn show 45.000 dollar" MVO

13u13 0 TV In een aflevering van 'The Late Late Show' speelde Kris Jenner het spelletje 'Fill Your Guts Or Spill Your Guts' met James Corden. Toen hij een vraag kreeg over Kris' schoonzoon, Kanye West, nam hij geen blad voor de mond.

"Waarom heb je nog nooit een Carpool Karaoke gedaan met Kanye?", klonk het bij Kris. Moest James niet antwoorden, moest hij een zogenaamd '1000 jaar oud ei' opeten, maar dat bleek geen probleem.

"Dit is een makkelijke vraag voor mij!" lachte hij meteen. "We hebben geprobeerd, maar hij heeft afgezegd. Twee keer! Of misschien zelfs drie keer. De laatste keer was ik echt al om de hoek van zijn huis, met de wagen. Blijkbaar was hij op dat moment 'niet in de stemming' om mee te doen."

Kanye stuurde James wel een cadeautje om het goed te maken. "Hij stuurde me bloemen en een paar Yeezy's." Yeezy's zijn sneakers ontworpen door de rapper. "Iedereen zei me 'wow, die zijn zo duur!' En dan zei ik: ja, inderdaad. Ze hebben mijn show 45.000 dollar gekost!"

Corden kreeg Jenner daarna wél zover om een krekel op te eten, omdat de realityster niet wilde bevestigen of ze al dan niet verloofd was.