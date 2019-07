James Cooke ziet af voor ‘De Battle’: “Op de eerste repetitie werd mij gevraagd om af te vallen” KD

22 juli 2019

07u10

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Wanneer ‘De Battle’ precies op tv komt, is niet geweten. Maar achter de schermen zijn de voorbereidingen al even bezig. James Cooke (34) traint zich al maanden in het zweet en verloor daardoor 4 kilo. De sidekick van Gert Verhulst hoopt snel onder de 90 kilo te gaan. Mensen geloven me nooit als ik mijn gewicht zeg”, lacht James.

In het VIER-programma, dat in augustus opgenomen wordt, gaat James samen met Gert Verhulst de strijd aan met het Nederlandse duo Katja Schuurman en Najib Amhali. James moet onder meer een wagen al slippend tussen twee auto’s leren parkeren en traint tussendoor ook even om cheerleader te worden. “Mijn lichaam protesteert. Ik merk dat ik geen sporter ben”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Al geeft James, die altijd eerlijk is geweest over zijn complexen, wel aan dat het sporten voor hem een positief effect heeft, namelijk gewichtsverlies. “Overgewicht zit in de familie, maar mensen geloven mij nooit als ik mijn gewicht zeg. Ik ben een lange zwieper en dan valt dat blijkbaar minder op.”

De cheerleaders van CLA Blackjax geloofden James wel op zijn woord en gaven hem de opdracht om wat kilo’s te verliezen. “Normaal tillen zij slanke meisjes in de lucht. Zij hebben mij bij de eerste repetitie op de man af gevraagd om af te vallen. Ik hoop de komende week onder de grens van 90 kilo te duiken”, aldus James. De presentator hoopt daarna ook onder die grens te kunnen blijven, maar betwijfelt dat dit zal lukken. “Eén keer op reis gaan en ik hang eraan", lacht hij.