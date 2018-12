James Cooke wint ‘Dancing With The Stars’: “Fantastisch, maar ik ben bang dat ik nu terug ga bijkomen” TK

07 december 2018

20u51 3 TV De afgelopen weken hebben ze keihard getraind en talloze uren op de dansvloer doorgebracht. En vanavond kende al dat harde werk een hoogtepunt in de finale van ‘Dancing with the Stars’. Na twee dansen besliste de kijker dat Leen Dendievel de wedstrijd als eerste moest verlaten. Kat Kerkhofs en James Cooke vochten het uit in een ultieme dans, maar uiteindelijk ging de laatste met de overwinning lopen.

“Ik vind mezelf zeker geen danskoning, ik denk dat Kat een even grote danskoningin is. Ik ben echt een beetje geschrokken dat ik gewonnen heb”, klonk het bij James na de overwinning. “Maar ik ben wel superblij natuurlijk. Ik ben dankbaar dat ik dit programma heb mogen doen, dat ik met Björk een werkelijk fantastische coach gekregen heb en dat ik zoveel fijne mensen heb leren kennen. Ik heb echt genoten. Vooral ook omdat ik al bijna van in het begin aan het zeggen ben dat we eruit zullen liggen. (lacht) Dat we nu de trofee binnengehaald hebben: wauw. Ik heb nog geen idee waar ik die ga zetten trouwens, want het is nogal een groot ding. Het gaat ook een wisselbeker worden, want Björk heeft er even veel recht op als ik. Zij heeft mij zowel fysiek als mentaal naar een hoger niveau getild.”

James heeft niet meteen plannen om op hetzelfde niveau te blijven dansen. “Ik heb het daar te druk voor. ‘Gert Last Year’ komt eraan, ik zit in ‘40-45' ...Maar ik vind het wel heel leuk om mijzelf te smijten in een dans. En ik ben er zeker van dat ik dat nog vaak met Björk ga doen. Iedere keer dat ik in Amsterdam ben, ga ik haar bellen om een danske te placeren.”

Tijd om uit te rusten heeft James niet. “Morgen moet ik om tien uur alweer in het Gentse staan om filmpjes op te nemen voor ‘Gert last Year’. Natuurlijk wil ik liever uitslapen, maar dat gaat nu eenmaal niet. En ik vind dat ook niet heel erg, want ik hou van mijn vak en de kansen die ik krijg. Dat gezegd zijnde: ik vind het wel jammer dat ‘Dancing with the Stars’ afgelopen is, want ik moet nu terug op mijn eten beginnen letten. (lacht) ‘t Is echt erg: de andere kandidaten zijn vijf à zes kilo kwijtgeraakt, ik hoogstens anderhalve. Ik ben er echt bang voor dat ik in geen tijd weer flink ga bijkomen omdat ik die calorieën niet meer verbrand.”

Openingsdans

De finale was een heftige wedstrijd, maar eentje die alvast goed van start ging met een wervelende openingsdans.

Leen en Andrei dansen de quickstep

Leen en Andrei mochten de wedstrijd aftrappen met een funky quickstep. Het duo heeft zich de afgelopen weken echt moeten bewijzen in de wedstrijd, maar ze zijn intussen een populair koppel. Het verhaal van hun dans gaat over ‘de Tinder van vroeger’: een ontmoeting op de trein. “Niet simpel", aldus Leen. “Maar we zitten in de finale, dus het mag niet simpel meer zijn.”

De jury mag in deze finale geen punten meer geven, maar dat wil niet zeggen dat ze geen commentaar mogen leveren. “De beste evolutie van het programma", oordeelde Michel. “Het werkt gewoon, je hebt de reflexen van een danser.” Ook Joanna was positief: “Een quickstep met een mooie houding en goed voetenwerk. De vonken vlogen er vanaf.” En zelfs Jan kon zich goed vinden in de dans: “Ze zeggen dat lange dansers niet snel kunnen zijn, maar jij bewijst het tegendeel.” Het leverde hen een dikke 37 punten op - die dus helaas niet meetellen.

James en Björk dansen de Weense wals

Op de tonen van ‘Feeling Good’ van Avicii stelen James en Björk de show met hun wals. Een spannend nummer, waar James blijkbaar van naar het toilet moet. Het thema van de dans: Casino Royale. Björk moet James (Bond) verleiden, een opdracht waar ze best in slaagt. “Ik begin af en toe te twijfelen”, knipoogt Cooke, “zeker als ze in mijn haar wrijft.”

“Wat een stijlvolle James Bond”, glunderde Leah Thys, en ook Joanna kreeg er een goed gevoel bij. “Je slaat je er doorheen met zoveel passie, energie en persoonlijkheid, dat ik de kleine foutjes niet meer merk.” Michel rondde de positieve commentaren af met ‘pure klasse’ en ‘finalewaardig’. Het leverde hen een 10 van Michel en (niet-tellende) 36 punten op.

Kat en Nick dansen de jive

Ze zijn al weken de topfavorieten, en de twee doen erg hun best om dat zo te houden. Kat zal haar beste kicks uit de kast moeten halen om de jive tot een goed einde te brengen. En het feit dat ze moederziel alleen moet beginnen, zorgt voor een stuk extra spanning. Haar verleidingstechnieken zijn wel iets minder goed dan die van Björk, want Nick vindt het achterste van Kat even spannend ‘als een boterham’.

“Fris, vrolijk, speels... en technisch goed gedanst.” Jan Kooijman was fan, en voorspelde dat Kat best de finale kon winnen. “Hier en daar een paar kleine foutjes, maar verder prachtig gedaan”, trad Leah Thys hem bij. Joanna vond Kats techniek prachtig: “Je hebt zelfs de accenten juist gelegd, wat heel moeite is bij de jive!”, bejubelde ze de finaliste. Goed voor in totaal 38 punten, waaronder de eerste tienen voor Kat en Nick.

De freestyle van Leen en Andrei

De tweede opdracht van de avond: het dansen van een ‘ultimate freestyle’. “Het echte werk”, aldus Andrei, die de quickstep maar een opwarmertje vond. Hij goot al de beste moves van Leen in één choreografie, op de tonen van Michael Jackson.

Een indrukwekkende dans, die luid toegejuicht werd door het publiek. En door Leah Thys, die het ‘gewoonweg prachtig’ vond. “Je hebt de moed gevonden om jezelf bloot te geven, en dat vind ik prachtig.” Ze kregen ook complimenten van Jan, die de choreo heel mooi vond. “Je bent gestart als een underdog, maar nu sta je in de finale en heb je heel mooi gedanst.” Michel vond Leen ‘een fantastische vrouw’ en gaf haar 9 punten. Joanna en Leah deden zelfs beter met een 10. In totaal goed voor 37 punten, die voor de duidelijkheid niet meetellen. Leen was er dolgelukkig mee, ook al viel ze nét niet van de trap toen haar hakken in haar broek bleven haken.

De freestyle van James en Björk

Het nakende afscheid valt het danskoppel erg zwaar, maar ze beloven elkaar dat ze zullen blijven afspreken. “Als er iets is, dan rij ik voor jou zo naar Amsterdam”, aldus James. Ze vieren hun diepe vriendschap met al hun beste moves, op de tonen van ‘What About Us’ van P!nk.

Ondanks een zware week - de twee veranderden uiteindelijk het begin van hun dans - strooide de jury met goede commentaren. “Ik heb genoten”, aldus Jan, “jullie hebben er iets heel liefs en persoonlijk van gemaakt.” Leah was blij dat James alle tips van de afgelopen weken onthouden heeft. “Misschien technisch gezien de minste danser, maar je bent de beste performer”, vatte Joanna het samen. De emotionele James kreeg in totaal 37 punten.

De freestyle van Kat en Nick

Nu de finale er bijna opzit, kan Kat zich weer volledig wijden aan haar andere passie: het eten van hamburgers. Maar eerst moeten ze nog een freestyle in elkaar steken, wat hard werken is. “Dries Mertens traint maar twee uurtjes per dag, bij ons zijn er dat heel wat meer.”

“Ik voelde wel dat het allemaal veel moeilijker was”, vond Michel. “Er waren een paar brozere momentjes, maar op het einde kwam het helemaal goed.” Joanna vond het een ‘flitsende dans’, Jan hield ervan. “Jij zit elke week vol sentiment, en bent gewoon elke week de beste.” Drie tienen (en een onverwachte 8 van Michel) later staat Kat opnieuw aan de leiding in het klassement.

James Cooke doet opnieuw een Tina Turnerke

De kijkers mochten kiezen welke van de vele dansen de kandidaten nog eens opnieuw moesten brengen, en bij James en Björk wilden ze graag de Tina Turner-dans terugzien. De twee zijn er heel blij mee: “Het is een nummer waar je niet op kan stilzitten.” Het dak moet er gewoon af.

Ze slaagden er wonderwel in, gezien het feit dat Jan Kooijman - die overigens een prachtig bloemenkostuum aanhad - letterlijk op de jurytafel kroop om mee te dansen. “Het was gewoon een feest”, hield hij het kort. “Je bent gegroeid op alle manieren, maar je eerlijkheid en echtheid bleef altijd hetzelfde”, aldus Leah Thys. “Ik ben superblij dat ik jouw ontdekt heb als mens”, rondde Michel af.

Kat brengt nog eens een eerbetoon aan papa Jokke

De kijkers hebben beslist: Kat mocht het eerbetoon aan haar overleden papa nog eens overdoen. Ze is daar heel blij mee: “Het was de meest persoonlijke dans, en ik mis dat mijn papa er niet bij is in deze wedstrijd. Dit is echt meant to be.” Iets minder gepland was de confetti in haar oog, maar dat loste Kat gelukkig op door haar valse wimper eraf te trekken.

“Je hebt je hier elke week uitgeleefd op de dansvloer, en dat is geweldig”, vond Michel. “Je hebt het allemaal: een vleugje magie en een vleugje techniek”, aldus Joanna, die Kat bedankte voor haar promotie van het dansen. “Een supermooi optreden", sloot Jan Kooijman de wedstrijd af. “Ik hou ervan dat je zo’n droevig feit - het verlies van je vader - hebt omgezet in fun.”