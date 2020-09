James Cooke werkt aan programma over gezinsleden die een celstraf uitzitten MVO

29 september 2020

07u36

Bron: Nieuwsblad 0 TV James Cooke werkt aan ‘Thuis Achter Tralies’, een tv-programma over gezinsleden die tegelijkertijd een gevangenisstraf moeten uitzitten. Dat doet hij in samenwerking met productiehuis Dedsit, waarvan hij mede-eigenaar is.

Het is nog niet duidelijk of James zelf het programma zal presenteren. Er zijn al wel enkele opnames achter de rug. Ook de zender waarop het programma uitgezonden zal worden is nog niet bekendgemaakt, maar de kans is groot dat het om VIER zal gaan.

James werkt daarnaast nog aan een ander programma, zo maakte hij eerder dit jaar al bekend. Het gaat om ‘Leef!’, een reeks over mensen die geconfronteerd werden met de dood.