James Cooke moet stuntparkeren in ‘De Battle’: “Ik ben doodsbang” TK

02 juli 2019

08u47

Midden augustus starten de opnames van 'De Battle', het programma waarin James Cooke en Gert Verhulst het tegen twee Nederlandse tegenhangers zullen opnemen in een reeks spannende uitdagingen. Cooke kent nu alvast één van zijn opdrachten: hij moet leren stuntparkeren, en dat is allerminst makkelijk.

‘De Battle’ is een studioshow waarin Gert en James en hun Nederlandse concurrenten actrice Katja Schuurman en comedian Najib Amhali door bekende Vlamingen en Nederlanders worden uitgedaagd. Van een acrobatische stunt met trapeze tot next level hersentraining: het zal allemaal de revue passeren. De opnames starten midden augustus, en Peter Van de Veire is gastheer van dienst.

En een van de opdrachten is nu al bekend: James zal in één vloeiende beweging een auto 180 graden moeten laten slippen en zo tussen twee auto’s parkeren. Spectaculair, maar ook aartsmoeilijk. “Slippen is echt nieuw voor mij”, vertelt James in Het Belang Van Limburg. “Ik ben met mijn eigen auto altijd heel voorzichtig in de bochten, ik ben doodsbang om te slippen. Dat komt door mijn rijexamen. Dat heb ik in de sneeuw moeten afleggen. En ik was gebuisd: te veel geslipt. Deze uitdaging is vooral een kwestie van kunnen, minder van durven. Het moet een automatisme worden. Ik zal het nog tienduizend keer moeten doen, zei mijn instructeur.”

Daarnaast probeert Cooke voor een andere opdracht een volleerd cheerleader te worden. Een doenbare opdracht voor de winnaar van ‘Dancing With The Stars’, zou je denken. “Denk je? Dat is meer dan met pompons zwaaien, hoor. Dat is echt acrobatie, ik moet die meisjes bijvoorbeeld omhoogsteken. Het ziet er in filmpjes misschien niet slecht uit, maar je ziet niet dat ik er ook zevenduizend pogingen voor nodig had.”