James Cooke is de eerste gast in het nieuwe seizoen van ‘Het Huis’ KD

28 oktober 2019

06u00 0 TV Eric Goens stelt zijn eerste gast James Cooke voor. Hij brengt de spring-in-’t-veld geblinddoekt naar een plek aan de rand van het bos. Lang geleden begon zijn carrière bij theatergezelschap ‘Neon’ in Gent. Eric confronteert James met de beelden van deze eerste optredens. “Ik ben even in shock. Waar heb jij die beelden gevonden?”, vraagt de sidekick van Gert Verhulst zich af.

De tienerjaren duwden James diep. De scheiding van zijn ouders, de zoektocht naar zijn eigen identiteit, het gepest worden op school en het besef dat hij niet hetero is, hakten er zwaar in. Na de scheiding besloot James om bij zijn mama te wonen met wie hij alles kon delen. Het levert eerlijke televisie op, waar ook Eric trots op is. Nochtans had de tv-maker op voorhand z’n twijfels over de aflevering. Naar eigen zeggen probeert hij altijd minstens één gast te strikken waarvan hij denkt “dit komt niet goed”, deze keer was dat James. “Maar het is wel goed gekomen.”