James Cooke en Astrid Stockman wagen zich aan 'Tomorrow' uit musical 'Annie'

19 mei 2020

22u43

Sopraan Astrid Stockman waagt zich aan een duet met James Cooke - die zich voor de gelegenheid heeft omgetoverd tot Annie, uit de gelijknamige musical. Samen brengen ze de bekendste hit uit de musical: ‘Tomorrow’. Het is niet de eerste keer dat Astrid, die tegenwoordig vooral in opera’s het mooie weer maakt, zich aan een musical waagt. Zo maakte ze als kind deel uit van het koor van musical ‘De Tovenaar van Oz’. Daarin speelde ze naast niemand minder dan Katrien ‘De Kotmadam’ Devos, die nog steeds warme herinneringen aan haar koestert. “Vanwege mijn hoge pruik kon ik niet te veel bewegen en moest ik op een barkruk blijven zitten. Alleen", vertelde Devos. “Jij verraste me elke dag met een bezoekje." De twee dames spraken alvast af om na de coronatijd snel opnieuw af te spreken.