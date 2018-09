James Cooke doet mee aan 'Dancing with the Stars' en zijn auditietape is om te gieren MVO

10 september 2018

Samen met Elodie Ouedraogo neemt James Cooke binnenkort deel aan 'Dancing With The Stars'. Dat kondigde hij gisterenavond aan in 'Gert Late Night'.

Het was Jani die met het nieuws kwam opdraven. Hij had namelijk de 'auditietape' van James bemachtigd en wilde die graag aan het publiek tonen. In het filmpje ging James voluit: hij verscheen niet alleen als danser in mannenkleren, maar ook badpakken en hoge hakken schrikten hem duidelijk niet af. Zo deed hij een imitatie van Britney Spears en voerde hij een hilarische versie van Beyoncés 'All The Single Ladies'-dansje op. In bijhorende strakke outfit. Queen B zou trots zijn... of toch misschien.