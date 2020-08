Jambon vertelt in ‘De Zomer Van' over aanslagen: "In mijn hoofd was ik minister af” SDE

12 augustus 2020

07u35

Minister Jambon vertelt hoe hij na de aanslagen op 22 maart 2016 dacht dat zijn carrière als minister erop zat. “Ik was toen oprecht de mening toegedaan dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen", zegt Jambon in ‘De Zomer Van’. “Ik ben toen bij Bart gaan ontbijten en dan hebben we alles nog eens goed op een rijtje gezet. En Charles had dan ook nog eens gezegd: je moet dat echt niet doen."

