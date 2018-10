Jaloezie, 'sexy' outfits en een op hol geslagen paard: de boeren hebben hun handen vol in 'Boer zkt Vrouw' KDL

01 oktober 2018

21u55

Bron: VTM 0 TV De nu dames de overstap gemaakt hebben naar Canada, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika en Noorwegen leren de boeren uit 'Boer zoekt Vrouw' leren hun uitverkoren vrouwen steeds beter kennen. En daar komt ook wat jaloezie aan te pas.

Of het nu komt door een kort shortje of het initiatief van een bepaalde vrouw: bij boer Jeroen is het duidelijk. Er is jaloezie in het spel.

De echte cowboy in Jan komt naar boven. "Het doet je wel iets om dat te zien", vertelt Laura. En dan moet hij echt aan het werk, wanneer het paard van Stephanie op hol slaat.

Voor Emily is de grote dag aangebroken: nadat ze toch door Jitse werd uitverkoren, komt ze aan in Noorwegen. En daar is Jitse duidelijk blij om.

Ook bij boer Bjorn gaan de meisjes aan de slag. En daar hoort natuurlijk een gepaste outfit bij.