Jaloers Dries? Kat Kerkhofs moet haar danspartner in 'Dancing With the Stars' slechts één vraag stellen DBJ

12 oktober 2018

08u55 0

Op vrijdag 19 oktober gaat het eerste seizoen van 'Dancing With The Stars' van start op VIER. De BV's ontmoeten hun danspartner voor de eerste keer, maar Kat 'mevrouw Mertens' Kerkhofs wil eigenlijk maar één ding weten van haar danspartner, valt hij voor mannen of vrouwen? "Ik moest van thuis even polsen."