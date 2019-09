Jaline is jongste en meest gedreven kandidaat uit ‘Bake Off Vlaanderen’: "Voor de selectiedag ben ik blijven bakken tot 4 uur 's nachts" DBJ

11 september 2019

Haar witblonde haren en vooral haar indrukwekkende 'selfiekoek' maakten van Jaline (18) één van de opvallendste kandidaten in de startaflevering van 'Bake Off Vlaanderen'. De jongste deelnemer uit het nog negenkoppige bakkersgezelschap maakte bovendien indruk op de jury. "Ik probeer altijd voor de eerste plek te gaan."

Met vlag en wimpel slaagde de opvallende verschijning Jaline voor haar bakkersexamen in de openingsaflevering van 'Bake Off Vlaanderen'. Geïnspireerd door de Amerikaanse kunstenaar Roy Lichtenstein bakte de Hasseltse een 'selfiekoek' van zichzelf en haar hondje Chloé. "Prachtig ook hoe het snoetje van je hond er nog uitkomt in 3D", merkte jurylid en toppatissier Herman Van Dender op. Reken daarbij nog haar verfijnd gembergebakje en een rijkelijke stapel Duitse spritskoekjes, en je kan van een meer dan geslaagd debuut in de 'Bake Off'-tent spreken. "Ik heb samen met mijn familie gekeken, maar ook van anderen heb ik alleen maar positieve reacties gekregen", vertelt Jaline. "Wel vreemd dat ik plots berichtjes krijg van onbekende mannen op Instagram. Komaan jongens, dit is 'Bake Off', hé, geen 'Temptation Island'. (lacht)"

Marathon

Jaline is studente Kinesitherapie en een fervent sporter. Momenteel traint ze voor een marathon die ze deze winter gaat lopen. "Ik ben een competitiebeest", zegt ze. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet overal voor de eerste plek ga. Maar tegelijkertijd ben ik ook een ontzettende perfectionist. Soms ga ik nachten door om iets perfect te krijgen. Voor de castings van het programma ben ik bijvoorbeeld blijven bakken tot kwart over vier 's nachts, terwijl ik om zes uur moest opstaan om naar de selectiedag te vertrekken. Ach, slapen kan je altijd later nog. (lacht)"

Jalines karakter komt ook terug in haar baksels. "Mijn bakstijl is heel strak, en zelf ben ik ook best rechtlijnig. Alles moet perfect zijn en als ik iets doe, ga ik er 200% voor. Oh, en ik háát bloemetjes, al weet ik niet wat dat precies zegt over mij", grinnikt ze.

De meeste inspiratie haalt Jaline uit sociale media. "Ik volg heel veel patissiers op Instagram, ik weet zelfs niet hoeveel. De Franse topper Cédric Grolet is mijn favoriet, bij hem zie ik werkelijk prachtige dingen passeren. Het enige probleem is dat hij enkel een foto toont van het afgewerkte product, zonder enig recept. Dan begin ik dus te zoeken en daar horen héél veel mislukkingen bij."

Gepest

Haar perfectionisme en eigen stijl helpen Jaline zeker vooruit in het VIER-programma, maar die eigenschappen speelden niet altijd in haar voordeel. Vroeger werd Jaline gepest omdat ze anders was. "Ik was heel veel met sport bezig en had nog korter haar dan nu, waardoor ik voor velen geen typisch meisje was", vertelt ze. "Maar ik ben toen ook niet veranderd, ik ben enkel naar een andere school vertrokken. Dat geldt ook voor het bakken. Ik maak misschien niet hetzelfde als de rest, maar ik ga mezelf niet veranderen. Die eigenschap heeft me gemaakt tot de persoon wie ik nu ben."

