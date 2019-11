Jacques Vermeire steunt zijn dochter tijdens ‘Dancing with the Stars’: “We hebben drie heel goede dansers en een vierde die heel sympathiek overkomt” IDR

03 november 2019

19u55 3 TV Ze heeft er tot de voorlaatste aflevering op moeten wachten, maar vanavond zit Jacques Vermeire (68) op de eerst rij om te supporteren voor dochter Julie tijdens de halve finale van ‘Dancing with the stars’. “Ik ben heel erg onder de indruk van wat mijn dochter allemaal doet”, klinkt het.

“Het is misschien de eerste keer dat ik hier ben, maar ik kijk iedere week trouw naar ‘Dancing’ om mijn dochter aan het werk te zien”, zegt Jacques. “En ik moet het eerlijk toegeven: ik ben zwaar onder de indruk van de dansprestaties van mijn dochter. Ze doet dat echt fantastisch. Ik weet wel van vroeger dat ze toen ook al eens graag danste, maar wat ze hier doet... Nee, da’s van een andere orde. Vroeger zeiden de mensen altijd dat Julie ‘de dochter van’ is, maar ik voel mij nu ‘de papa van’. Ja, echt waar”, klinkt het bij Jacques. “Vanavond is het ook extra speciaal, want ik heb een van de nummers mogen kiezen waarop Julie gaat dansen. Ik heb iets tofs gekozen van Jennifer Lopez waarvan ik weet dat mijn dochter het ook graag hoort.”

Sms sturen

“Ik hoop dat ze in de finale raakt”, aldus Jacques nog. “Ik heb al iedere week een sms gestuurd voor haar. Heel gek, want vroeger deed ik zo’n dingen nooit. Of ik niet beter duizend keer zou stemmen via de website? Goed dat ge het zegt, dat kan ik misschien subiet eens proberen. (lacht) Nee nee, dat doe ik niet. Als Julie in een volgende ronde geraakt, dan wil ik dat dit op een juiste manier gebeurd. Ik hoop voor haar dat ze volgende week nog een laatste keer mag dansen, maar hoe het ook loopt vanavond: ik ben een heel erg trotse papa. En ik hoop dat Julie dat beseft.”

Viktor Verhulst

Jacques vertelde aan Showbizzsite ook wat meer over de kans dat Julie de finale zal winnen. “Persoonlijk denk ik aan 50% kans, maar ook niet meer. We hebben drie heel goede dansers en een vierde die heel sympathiek overkomt en ook zijn best doet en een geweldige danseres heeft”, vertelt Jacques, waarmee hij naar Viktor Verhulst verwijst. “Hij weet zelf ook dat hij niet de beste danser is, maar het publiek, de meisjes, stemmen op hem. En dat is het format. Je mag altijd verrassingen verwachten.”