Jacques Vermeire over zijn televisiedebuut: "Ik moest verkleed als een Romein door het Zoniënwoud lopen"

28 februari 2018

17u59

Donderdag is Jacques Vermeire (66) te gast in 'Van Algemeen nut'. De komiek kijkt in het archiefprogramma van Steven Van Herreweghe terug op zijn lange carrière en op zijn allereerste rol op televisie.

Als er één iemand ‘van algemeen nut’ is geweest volgens presentator Steven Van Herreweghe, dan is dat zeker Jacques Vermeire. Hij heeft generaties tv-kijkers geëntertaind. Steven ontdekte in het VRT-archief zelfs het televisiedebuut van Jacques als acteur, een historisch fragment. Jacques herinnert zich nog de opnames:

“Ik was 28 toen en ik moest verkleed als een Romein door het Zoniënwoud lopen. Ik had toen duidelijk nog niet veel bereikt, maar ik kwam op televisie, dus ik was gelukkig."

En hoewel hij lang heeft getimmerd aan zijn acteercarrière, heeft Jacques nog altijd geen ‘echt’ acteursdiploma op zak. Jacques:

“Ik heb op aanraden van René Verreth op mijn dertigste nog aan het ingangsexamen voor beroepsacteur meegedaan. Dat was aan het conservatorium en ik dacht: ‘ik ga die daar even een poepje laten ruiken’. Maar dat pakte anders uit. Ik moest daar serieus acteren en ik was compleet gebuisd. Ik mocht niet eens beginnen aan de opleiding. Dat was een enorme ontgoocheling.”

Steven wil dit donderdag rechtzetten: in naam van de VRT én bekrachtigd door de minister van Cultuur en de Media Sven Gatz, krijgt Jacques Vermeire zijn diploma Master Volksontspanner.

Van algemeen nut: donderdag 1 maart om 20.35 uur op Eén.