Jacques Vermeire klapt uit de biecht in ‘Wat een Dag’: “Marc Coucke moest na een dronken etentje al overgevend naar huis” SDE

05 november 2019

Jacques Vermeire was maandagavond te gast in 'Wat een Dag' en daar liet hij een wel erg openhartige kant van zichzelf zien. Zo vertelde hij onder meer over dronken etentjes met Marc Coucke en over 'F.C. De Kampioenen.'

Al in het begin van de aflevering verklapte Jacques Vermeire dat etentjes er in het verleden wel eens hevig aan toe konden gaan. Meerdere flessen drank werden genuttigd, en dat liep soms niet zo goed af. Eén bekende gast, die met chauffeur naar Jacques kwam, maakte samen met de komiek enkele flessen Petrus soldaat, maar moest dat al snel bekopen: de BV gaf de hele rit naar huis over, klonk het. Maar over de identiteit van die bekende gast bleef Jacques initieel stil.

Iets later bleek de komiek echter heel wat openhartiger. Tijdens het spelen van ‘Het rad van Vermeire’ verklapte Jacques dat zijn onfortuinlijke gast de eigenaar van een voetbalclub was. “Een zekere MC", vroeg presentator Davy Parmentier daarop, en Jacques kon alleen bevestigen. Marc Coucke dus. “Hij weet het nog heel goed, want we lachen er nog vaak mee”, lachte Jacques. “Hij vertelt het ook vaak nog tegen vrienden.”

Vervolgens wil Davy weten of Jacques effectief meer dan de andere acteurs verdiende bij ‘F.C. De Kampioenen’, zoals Marijn Devalck suggereerde. “Nee, ik verdiende zelfs minder”, ontkende de komiek. “Want zij hebben rechten die ik zelfs niets heb.” En bij de film liggen de kaarten zelfs helemaal anders, voegt hij er nog aan toe: “Bij de film verdienen alle acteurs evenveel, ongeacht hoeveel werkdagen ze hebben. Zo is Marijn Devalck op dit moment trouwens de best betaalde acteur in België, maar hij beseft het zelf nog niet.”

En ook wat liefde betreft is Jacques duidelijk. Wie hij voor een jaar lang meeneemt naar een onbewoond eiland, weet hij niet zeker, maar de mooiste vrouw van België kent hij wel: Ellen Petri. Maar een move heeft hij nooit gemaakt. “Dat zijn vrouwen die mij sympathiek vinden, als oudere man. Ik ben een man waar vrouwen graag tegen praten, maar ik houd mijn handen thuis. Jammer, maar het is zo.”

Slechts op één vraag kon Jacques geen antwoord geven: hoeveel geld Ruben Van Gucht precies van hem wil. “Om juridische redenen”, vertelde hij.