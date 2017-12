Jacky Lafon gewond na ongeval met vluchtmisdrijf in Oostende Mathias Mariën

23u17

Bron: eigen berichtgeving 2995 LBB Jacky Lafon in Kursaal Oostende. TV Zangeres en actrice Jacky Lafon is zaterdag het slachtoffer geworden van een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf in Oostende. De voormalige Familie-actrice werd gegrepen door een fiets en vloog tegen een boom. Ze liep een whiplash en barst in haar ruggenwervel op.

Het ongeval gebeurde vlak bij haar woning in Oostende toen een fietser zonder verlichting uit tegengestelde richting kwam en een verkeerd manoeuvre deed.

De fietser greep Jacky aan volle snelheid. De aanrijding kwam voor de actrice totaal onverwachts. Daardoor was de klap extra hevig.

Vlak na de aanrijding vluchtte de fietser weg. Door de hevige klap raakte Lafon gewond. Ze moest noodgedwongen haar optreden in Blankenberge voor het Kerstgala 2017 afzeggen.

Jacky is ondertussen weer thuis om te revalideren. De actrice is danig onder de indruk van de feiten. "Voorlopig wil ik daar niet veel over kwijt," klinkt haar uitleg. Het is niet duidelijk hoelang de zangeres buiten strijd zal zijn.