Jack Osbourne vindt het tijd voor reboot ‘The Osbournes’ MVO

30 april 2020

20u13

Bron: ANP 0 TV Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat de reallifesoap ‘The Osbournes’ op televisie werd uitgezonden. Hoogste tijd voor een reboot, vindt Jack Osborne (34).

“Ik zou liegen als ik zeg dat we het daar laatst niet over hebben gehad”, zegt Jack tegen Variety. Of het ook echt tot een reünie komt, betwijfelt de zoon van voormalig Black Sabbath-zanger Ozzy (71). “Het enige waar ik mee worstel, is dat we niet allemaal meer samenwonen. Ik dacht wel: ‘waarom gaan we niet weer gewoon met z’n allen voor twee maanden samenwonen?’. Het is bijna twintig jaar later, laten we dat gewoon doen.”

Behalve de logistieke problemen, komen er bij zo’n dergelijke reünie ook andere issues bij Jack boven. “Dat gebeurt echt alleen als iemand me een hele flinke smak geld geeft. Want de hoeveelheid therapie die ik dan daarna moet krijgen, wordt gigantisch”, grapt hij.



De eerste aflevering van de reallifesoap ‘The Osbournes’ werd in 2002 door MTV uitgezonden. De serie kende vier seizoenen en was tot en met 2005 op de zender te zien.