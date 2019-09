Jaak Van Assche speelt de dementerende man in ‘Familie’: “Ik heb maar één eis: Alfons mag geen plant worden” Redactie

12 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het hing al in de lucht, en nu is het officieel. Alfons in ‘Familie’ lijdt aan dementie en verhuist naar een rusthuis. “Mijn vader had vasculaire dementie”, zegt Jaak Van Assche (79). “Ik zag wat die ziekte met hem deed.”

Aanvankelijk waren de makers van ‘Familie’ terughoudend om aan Jaak te vragen of hij een man met dementie wilde spelen. Ten eerste omdat Jaak niet meer van de jongste is - volgend jaar wordt hij 80 - maar ook omdat zijn vader met de ziekte geconfronteerd werd. Maar net dat bleek voor Jaak de stimulans om zich vol goesting op deze verhaallijn te storten.

“Ik wilde alleen niet dat het te extreem werd”, aldus Jaak. “Ik had maar één eis: dat Alfons geen plant zou worden. Dan moet je heel technisch gaan spelen en dan is het niet leuk meer. Ik zou het ook zielig vinden. Zoals Mark Willems, die in ‘Thuis’ de verlamde Luc speelde, dat zou ik niet graag doen. Maar bij ‘Familie’ hebben ze mij verzekerd dat dat niet de bedoeling is.”

Alfons blijkt aan vasculaire dementie te lijden.

Hetzelfde type waarmee mijn vader werd geconfronteerd. Hij had een zwak hart, waardoor zijn hersenen te weinig zuurstof kregen, en dan werd hij vergeetachtig. Vooral zijn kortetermijngeheugen was aangetast. Zo vroeg hij me geregeld of ik een nieuwe auto had, terwijl ik er al vijf jaar mee reed. Af en toe kreeg hij zuurstof toegediend, en dan ging het weer een tijdje beter.

Gebruik jij herinneringen aan hem om je beter te kunnen inleven in je rol?

Ja. Ik heb gezien wat de ziekte met hem deed, en dat komt mij nu goed van pas.

Is dat confronterend?

Nee, ik kan zulke zaken goed scheiden. Ik zit al zo lang in dit vak, ik kan dat allemaal goed plaatsen. Ik bedoel: als ik moet spelen dat ik verliefd op iemand ben, word ik ook niet écht verliefd op die persoon, hé.

Jij wordt volgend jaar tachtig. Sta je erbij stil dat de ziekte ook jou kan treffen?

Nee, al zou ik dat misschien beter wél doen. Want inderdaad, hoe ouder ik word, hoe groter de kans dat ik iets voorkrijg, hé. Ik voel dat ik fysiek achteruitga en niet meer kan wat ik tien of twintig jaar geleden kon, maar in mijn hoofd zit alles nog op zijn plaats. Ik moet soms moeilijke teksten brengen, en dat lukt nog.

Je bent niet bang dat je erfelijk belast bent?

Ik hoop dat ik de genen van mijn moeder heb. Zij werd 98 en bleef helder tot het einde.

Alfons verhuist naar een rusthuis. Betekent dat dat jouw rol kleiner wordt?

Ik denk het niet, er is zelfs een nieuw team dat verhalen rond Alfons aan het schrijven is. Toen ik bij ‘Familie’ begon, heb ik gevraagd of ze mij één draaidag per week konden geven. En dat blijft zo. Binnenkort kom ik wat minder aan bod omdat ik afgelopen zomer op de set van ‘De Zonen van Van As’ stond, maar later wordt mijn aandeel in ‘Familie’ weer groter. Ik wil absoluut bezig blijven. Werken tussen die jonge mensen houdt mij fit in mijn hoofd.