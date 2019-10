Jaak Van Assche over zijn eerste en enige seksscène: “Het was op een wasmachine” MVO

18 oktober 2019

Je komt nog wat te weten in 'De Slimste Mens', maar niet alleen dankzij de vele quizvragen. Deelnemer Jaak Van Assche haalde samen met Erik Van Looy herinneringen op aan een kortfilm die ze samen maakten in 1988. Daarin speelde Jaak zijn eerste én enige seksscène.

“Dat was de enige keer in mijn leven dat ik zoiets heb moeten doen”, aldus Jaak. “Het was op een wasmachine, dat weet ik nog.”

“Klopt”, vult Erik aan. “Hij heeft de liefde bedreven op een wasmachine.” Maar Jaak was niet van plan al te veel prijs te geven: “Ik weet nog dat de cameraman me vroeg: ‘draai je eens om’, maar ik zei: nee nee, dat gaan we niet doen.”