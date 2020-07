Jaak Van Assche over toekomst ‘De Kampioenen’: “De acteurs hebben een voorstel op papier gezet” TK

11 juli 2020

09u24

Bron: GvA 8 TV Komt er nog een nieuw seizoen van ‘F.C. De Kampioenen’? Sinds het overlijden van Johny Voners, Xavier in de populaire VRT-reeks, is dat lang niet meer zeker. Jaak Van Assche (79) laat nu echter weten dat er een lichtpuntje in de duisternis is. “We hebben iets op papier gezet”, klinkt het in de Gazet Van Antwerpen.

In een interview met GvA vertelt Van Assche dat de cast van ‘De Kampioenen’ werkt aan een plan. “De acteurs zagen elkaar recent twee keer sinds het overlijden van Johny Voners. We hebben iets op papier gezet en het is aan de VRT om daarover te oordelen. Het is niet zo dat als wij het licht op groen zetten, de VRT zomaar mee in het diepe springt. Zij zorgen voor de centen en de faciliteiten, en hebben dus een cruciale stem.”

Voners, die in alle seizoenen van ‘F.C. De Kampioenen’ de rol van Xavier Waterslaeghers vertolkte, overleed op 17 maart na een lange strijd tegen kanker. Hij werd 74. Daarmee kwamen de plannen voor de nieuwe reeks op losse schroeven te staan. Een maand na zijn overlijden liet collega An Swartenbroekx nog optekenen dat ze opnames zonder Voners niet meteen zag zitten. “Als ik er nu eerlijk op moet antwoorden, als maatje van Johny, scenarist en actrice, zie ik dat op dit ogenblik niet”, klonk het in april. “Het is nog pril. Ik weet het niet. De regel is altijd geweest: we zijn al 29 jaar een ploeg, we gaan ervoor met de hele ploeg, of helemaal niet.”

Van Assche zelf was al 59 toen hij aantrad bij ‘F.C. De Kampioenen’. “Ik zei tegen producer Marc Scheers: ‘Als ik de stap zet, wil ik financiële zekerheid voor het moment dat ik door de tv-opnames met theater moet kappen.’ Wat uiteindelijk nooit is gebeurd. Maar Marc verzekerde me dat de Kampioenen zouden blijven bestaan tot ik 65 jaar zou worden. Ondertussen ben ik bijna tachtig en bestaan ze nog altijd.”