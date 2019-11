Jaak Van Assche kijkt uit naar terugkeer van ‘F.C. De Kampioenen’: “Nieuwe afleveringen maken is niet meer dan logisch” SDE

10 november 2019

09u36

Bron: NB 0 TV Binnenkort is Jaak Van Assche (79) opnieuw in de nieuwe afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ te zien als Fernand Costermans - tussen zijn tv-werk voor ‘Familie' en ‘De zonen van Van As’ door. In Het Nieuwsblad vertelt de acteur dat hij nooit begrepen heeft waarom de reeks in de eerste plaats werd afgevoerd.

“Als de VRT er destijds de stekker niet had uitgetrokken, hadden we nu al dertig seizoenen gemaakt", vertelt Jaak Van Assche. “Ik heb het afvoeren van de reeks nooit begrepen. Het was een van de weinige eigen producties van de VRT en ze verdienden er royaal aan. Nieuwe afleveringen maken is niet meer dan logisch." En dus staat Jaak binnenkort opnieuw op de set van ‘F.C. De Kampioenen’. Verwacht wordt dat de nieuwe afleveringen al begin volgend jaar te zien zullen zijn. Er is dus haast bij. Maar de acteur let erop dat hij ook af en toe op de pauzeknop duwt. “Op mijn leeftijd waak ik erover dat ik nooit twee projecten tegelijk doe", geeft hij toe. “Tijdens de opnames van de Kampioenen-film was er een break bij ‘Familie’, en ook tijdens ‘De zonen van Van As’ verwachtten ze mij even niet bij ‘Familie’.”