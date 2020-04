J.K. Rowling lanceert 'Harry Potter at Home' voor thuiszittende kinderen MVO

01 april 2020

17u17 2 TV J.K. Rowling (54), schrijver van de kinderboekenreeks ‘Harry Potter’, lanceert de website J.K. Rowling (54), schrijver van de kinderboekenreeks ‘Harry Potter’, lanceert de website Harry Potter at Home . Op de site kunnen kinderen die vanwege de coronacrisis niet naar school kunnen, zich vermaken met allerlei leesvoer en spelletjes met magische thema’s.

Zo kunnen bezoekers van de site een test doen om te kijken bij welke afdeling van tovenaarsschool Zweinstein ze horen (Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw of Zwadderich). Ook zijn er puzzels en quizzen te spelen en kunnen kinderen die nog niet zoveel weten van de tovenaarswereld achtergrondverhalen lezen in de J.K. Rowling-archieven op de site.

“Ouders, docenten en verzorgers die hun best doen kinderen te vermaken en ze nieuwsgierig te houden tijdens de lockdown kunnen wel een beetje magie gebruiken”, schrijft Rowling op haar Instagrampagina. De website is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels.